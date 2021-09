Einde van het autosalon? Lokale concessiehouder reageert: "Een ramp voor onze sector"

André Detournay is concessiehouder van Mazda in Lembeek bij Halle. En hij heeft vandaag vernomen dat Mazda, net als enkele andere grote merken, niet meedoet met het autosalon. Nochtans is het salon belangrijk voor lokale concessiehouders zoals André: "Als we geen 40% van onze verkopen realiseren in januari, dan hebben we een slecht jaar. Dan kan je rekenen hoe belangrijk het autosalon is voor onze verkoop. Dit gaat een ramp zijn voor onze sector."

"Er is veel veranderd in de loop der jaren", gaat André verder. "30 jaar geleden trokken we zelf naar het salon om auto's te gaan verkopen. De jongste jaren blijven wij in onze garage en wordt de verkoop anders geregeld."