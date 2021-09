BEKIJK: Werken aan Tuikabelbrug in Godsheide gestart 

De Tuikabelbrug in Godsheide gaat voor een goed half jaar dicht. De brug werd in de jaren 70 gebouwd om Hasselt en Genk te verbinden met een expressweg, maar die weg kwam er nooit. Tot nu was het een brug met één rijstrook, een strook voor fietsers en ruimte om te feesten. "Fuiven hebben we hier genoeg gegeven, dat is hier de ideale plaats", vertellen buurtbewoners Jef en Josee.