Amerikaanse ruimtetoeristen zijn gezond en gelukkig

De bemanning "cirkelde 5,5 keer rond de aarde, voerde de eerste reeks van wetenschappelijk onderzoeken uit en had een paar maaltijden" voordat ze naar bed gingen, meldt het bedrijf van Elon Musk op Twitter. De vier inzittenden zijn privépersonen waarbij voor het eerst geen enkele beroeps- of institutionele astronaut banen rondom onze planeet zal trekken.

De 38-jarige miljardair Jared Isaacman, een burgerpiloot die ook ervaring met performante gevechtsvlieguigen heeft, is gezagvoerder. Hij heeft ook de missie bekostigd. SpaceX zou een zitje voor ongeveer vijftig miljoen dollar verkopen. De 51-jarige Sian Proctor, eveneens een burgerpiloot, is professor en heeft een diploma biologie op zak. De 29-jarige Hayley Arceneaux is medisch assistente bij het St. Jude Kinderen Research Hospital waarvoor de missie geld moet opleveren. De 42-jarige Chris Sembroski is een data-ingenieur.



De missie die de naam Inspiration4 kreeg, is de eerste volledig commerciële bemande ruimtevlucht. Het vaartuig komt maximaal 540 kilometer van de aarde. De laatste keer dat mensen zo ver weg gingen, was in 2009. Na een verblijf van ongeveer drie dagen in de ruimte keren de bemanningsleden dit weekend terug op aarde. Het vaartuig plonst dan, hangend aan een parachute, in de Atlantische Oceaan. De lancering was woensdagnacht rond 2 uur, van op de ruimtebasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida.