AZ Monica leert personeel hoe om te gaan met agressie: "Minstens elke week geval van fysiek of verbaal geweld"

Het is geen verrassing dat het AZ Monica start met deze cursus. "We merken dat ons personeel steeds vaker te maken krijgt met zowel verbale als fysieke agressie. Soms zelfs meerdere keren per dag", klinkt het bij het ziekenhuis. Vaak ligt de oorzaak bij patiënten die onder invloed zijn van alcohol of drugs. "Maar soms vinden mensen ook dat ze op de spoeddienst te lang moeten wachten en zorgt dat voor frustratie. Het is al gebeurd dat mensen met dementie agressief worden. Zij begrijpen vaak niet wat er aan de hand is.

