EU-Hof: "Belgisch fiscaal gunstregime voor multinationals is staatssteun"

Nu bevestigt het Hof van Justitie dat de overwinst-rulings wel degelijk een vorm van staatssteun zijn. "Volgens het Hof waren de rulings een vaste administratieve prakijk", zegt woordvoerder Stefaan van der Jeught. "De Commissie heeft gekeken naar een representatief staal van die rulings en mag daaruit besluiten dat het gaat om een steunmaatregel."

Nu is het aan het Gerecht van Eerste Aanleg om uit te maken of de regeling ook illegaal is. "De zaak is dus nog niet definitief beslist, maar het is een belangrijke juridische overwinning voor de Europese Commissie dat het Hof vandaag vaststelt dat een pakket aan maatregelen ook als dusdanig een steunmaatregel kan zijn", verduidelijkt van der Jeught.

Het is dus nog niet helemaal duidelijk of ons land de 700 miljoen euro belastingvoordelen voor die bedrijven definitief moet terugvorderen. Dat geld staat in afwachting van een definitieve uitspraak al enkele jaren op een geblokkeerde rekening.