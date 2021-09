Botertekort in supermarkten, ook probleem voor Roger van Damme: “Wij gebruiken 9 kilo boter per dag”

Door de waterschade in de melkfabriek zijn bepaalde botermerken niet meer voorradig. Chef-kok Roger van Damme, van restaurant Het Gebaar in Antwerpen en pannenkoekenrestaurant Désirée in Antwerpen en Durbuy, gebruikt veel boter in zijn recepten. “Wij merken een groot tekort want we werken normaal enkel met Belgische producten. Dagelijks gebruiken wij makkelijk tot 9 kilo boter in onze wafels en pannenkoeken. Gelukkig hebben we nog boter uit Nederland kunnen kopen, maar we missen wel de kwaliteit van de Carlsbourg boter.”

Door het botertekort kan van Damme niet meer alles maken wat op het menu staat. “De beurre noisette is niet meer te verkrijgen momenteel. Die is bij ons in de keuken ook zo goed als op, dat wil zeggen dat we het beurre noisette-ijs niet meer kunnen bereiden. Maar dat is het minste van onze zorgen. Wij hopen dat de getroffen bedrijven zo snel mogelijk terug operationeel zijn”, aldus van Damme.