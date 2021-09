Brand in Antwerpse haven, rookwolk zichtbaar tot in de stad

De brand is ontstaan in een grote stapel houtafval van 7 meter hoog op 20 meter breed. Er is geen kans dat de brand overslaat op naburige gebouwen. "Het gaat niet over chemische of gevaarlijke stoffen die in brand staan, maar rook is altijd schadelijk. Daarom roepen we op om in de stad en op Linkeroever ramen en deuren gesloten te houden”, vertelt Jasmien O, woordvoerder van Brandweer Zone Antwerpen.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Later meer info.