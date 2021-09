Brandweer Harelbeke vindt (tijdens oefening) auto met stoffelijk overschot in kanaal Bossuit-Kortrijk 

In het kanaal Bossuit Kortrijk in Stasegem is gisteren een autowrak gevonden met een lichaam in. Per toeval werd het opgemerkt. "Tijdens de oefening passeerde een bootje met een sonar aan boord, die melding maakte van een auto onder het water ter hoogte van de E 17 brug in Stasegem", vertelt Philip Stichelbaut van brandweerzone Fluvia. "Onze duikers gingen onmiddellijk ter plaatse en hebben daar inderdaad vastgesteld dat er een wagen in het water aanwezig was op de bodem." De zaak is nu doorgeschoven naar de gerechtelijke instanties en politie.



Voor zover beelden hierover kunnen oordelen, lag het voertuig dat rond middernacht uit het water werd getakeld al een tijdje in het water. Het werk van de brandweer zit er ondertussen op, duikers lagen tot middernacht in het water om te helpen bij de berging van de wagen die in het midden van het kanaal werd terug gevonden.

Voorlopig kan het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, nog geen details kwijt over de oorsprong en identiteit van voertuig en slachtoffer. Het parket van West-Vlaanderen schakelde de civiele bescherming, de Cel Vermiste Personen, een onderzoeksrechter en een wetsdokter in om antwoorden te vinden. Woensdagnacht werd het voertuig geborgen, sinds vanmorgen is de hele omgeving onder het E17-viaduct hermetisch afgesloten.