Geen stormloop voor hotelkamers in Brugge tijdens WK Tijdrijden

In het tijdperk voor corona waren de hotels gemiddeld voor 85 procent bezet, nu is er ongeveer 65 procent volboekt, maar Timmerman wil niet te veel klagen. "We zijn al heel blij dat er in tijden van corona weer plaats is om zo'n mooi event in de kijker te zetten. Op lange termijn is dit echt de perfecte promoweek: we kunnen aan heel wat kijkers tonen hoe mooi Brugge wel niet is en mensen warm maken om onze stad eens een bezoekje te brengen. Ik ben eigenlijk al blij met elk bed en elke stoel die bezet is dit weekend."