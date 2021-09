Coronablog - Morgen Overlegcomité, expertengroep vraagt mondmaskerplicht niet brutaal af te bouwen

Op het overlegcomité morgen buigen de regeringen van ons land zich onder andere over de vraag of mondmaskers op bepaalde plaatsen mogen afgeschaft worden. De horecasector hoopt alvast dat het masker voor het personeel wegvalt en dat klanten geen mondmasker meer hoeven te dragen wanneer ze zich op restaurant of café verplaatsen.

Ook het personeel is volgens Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen vragende partij om het mondmasker te laten vallen: “Tot tien uur per dag een mondmasker dragen is niet vanzelfsprekend. Het personeel heeft die inspanning graag gedaan maar nu er een goede vaccinatiegraad in Vlaanderen bereikt is en er CO2-meters hangen in de horecazaken, is er voldoende bescherming om weer met de glimlach te kunnen rondlopen en bedienen.”

Als klanten of personeelsleden zich toch onveilig zouden voelen, is het volgens De Caluwe geen probleem om alsnog voor een masker te kiezen. Maar een algemene verplichting ziet hij vanaf oktober wel graag verdwijnen.