Guinness Book of Records vermeldt Lam Gods als meest gestolen schilderij. Maar is dat wel zo?

In het begin van de Tweede Wereldoorlog is het Lam Gods overgebracht naar het kasteel van Hendrik IV in Pau, in niet-bezet Frankrijk. "In 1942 collaboreerde de Franse Vichy-regering met nazi-Duitsland, dat het schilderij is gaan ophalen in Pau. Zij brachten het dan over naar het kasteel van Neuschwanstein, in afwachting van de voltooiing van het museum dat Hitler wilde bouwen in zijn geboortestad Linz in Oostenrijk", vertelt Ludo Collin.