Voormalig onderzoeksrechter is nieuwe voorzitter Depot Margo: "We willen zoveel mogelijk mensen voorzien van voeding en producten" 

“We bruisen van ambitie”, gaat Heeren verder. “Het streven naar een gebiedsdekkende werking over de hele provincie is cruciaal. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen in een kwetsbare positie in Limburg toegang te geven tot de producten van Depot Margo. Daarnaast willen we sociale dienstverlening koppelen aan materiële hulpverlening. Zo bieden we vandaag al ondersteuning aan Limburgse sociale kruideniers, maar gaan we ook experimenteren met een mobiele sociale kruidenier. Zo trekt onze "Winkel op wielen" binnenkort naar de gemeenten. Verder zal de voedselverspilling beperkt worden door overschotten te verwerken tot nieuwe producten.”

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) trekt de komende 4 jaren 2,8 miljoen euro uit voor de groei en de verduurzaming van dit aanbod. “We willen dit model van voedselhulp uitrollen in heel Vlaanderen”, aldus de minister.