Eurocommissaris aan het breien in Europees Parlement, want "helpt voor de concentratie": flauw excuus of waarheid?

Je moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat sommige acties zeer storend kunnen zijn, zeker voor mensen die niet begrijpen dat het moeilijk kan zijn om stil te zitten. "Een klas vol studenten met fidget spinners kan voor een prof heel vervelend zijn", aldus Van Der Stighel. "Maar studies tonen aan dat dit toch positief kan werken voor bepaalde mensen."

Je kan ook niet alles met elkaar combineren. Voor taken waar we nog moeten over nadenken gebruiken we het werkgeheugen, voor alles wat op automatische piloot gebeurt, spreken we een ander deel van het brein aan. "Het moeten dus vooral acties zijn die te maken hebben met beweging", verduidelijkt Van Der Stighel.

Sommige zaken vallen dus helemaal niet te combineren. Een boek lezen terwijl je telefoneert bijvoorbeeld. "Ook je sociale media checken tijdens de les, doe je beter niet", vult Van Der Stighel aan. Bepaalde zaken kan je nu eenmaal niet op automatische piloot uitvoeren. "We hebben het dan over denken, praten, luisteren, schrijven. Deze zaken vallen nooit met elkaar te combineren.