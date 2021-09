Europa wil zelf microchips produceren: waarom is dat belangrijk? En hoe realistisch is dat?

De Europese Commissie zal initiatief nemen om zelf halfgeleiderchips te produceren. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen woensdag aangekondigd in haar State of the Union in het Europees Parlement. Halfgeleiders zijn een belangrijk onderdeel in allerhande computerchips en elektronica. "Ze zijn een onontbeerlijke spil in de digitale economie, maar door een tekort eraan werken nu al hele productielijnen in Europa aan halve kracht", schetste von der Leyen.