Waar haal jij je muziek vandaan tegenwoordig als je niet naar de radio luistert? Voor heel wat mensen is het antwoord: streamingdiensten zoals Spotify, Youtube,... Maar CD's of vinylplaten kopen? Wie doet dat nog, en vooral: waar vind je ze nog? Wel, nu zaterdag gaat in Halle zowaar een nieuwe platenwinkel open. Een ideetje van Steven De Cort. Ooit nog drummer geweest bij Mama's Jasje.