Leveringsproblemen uit China: foorkramers zitten stilaan door hun voorraad speelgoed en knuffels heen

Dit weekend is het Hasselt Kermis. Deze editie is er een zonder veel coronamaatregelen, maar de foorkramers hebben toch kopzorgen. Ze geraken momenteel heel moeilijk aan speelgoed en knuffels. En de voorraad is bijna op. "De leveringen vanuit China komen niet vlot binnen", vertelt foorkramer Eugène Vanlingen. "Er staan containers in de haven van Antwerpen, maar het wordt niet geleverd. En de prijs gaat omhoog hé, hoe langer het speelgoed daar staat, hoe duurder het wordt."