9 mensen verdronken op 1 dag aan Franse kust

Op verschillende plaatsen aan de Middellandse Zeekust, tussen de steden Perpignan en Marseille, zijn gisteren in totaal negen mensen verdronken. De slachtoffers waren tussen 58 en 73 jaar oud. Redders konden enkele andere drenkelingen redden, met de hulp van verschillende helikopters.

Het is nog niet duidelijk of het om Franse burgers of toeristen gaat. In elk geval gingen ze zwemmen in slechte weersomstandigheden, waardoor de zee ruw en gevaarlijk was, met op sommige plaatsen golven tot 2 meter hoog. Op sommige plaatsen was het daarom verboden om te gaan zwemmen.

Na het zomerseizoen zijn redders ook niet meer permanent aanwezig aan de Franse kust.

De burgemeester van de gemeente Vias, in het departement Hérault, heeft het over "een dramatische dag voor onze regio". "Ik kan niet begrijpen hoe deze mensen in het water zijn gekomen toen de zee zo ruw was."

"Mensen worden aangemoedigd om te gaan zwemmen. Het water is lekker warm. Maar wat je niet ziet zijn de onderwaterstromen die je zowel naar de bodem als verderop naar de zee kunnen slepen", waarschuwen de Franse reddingsdiensten.