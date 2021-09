Genk start met fietsbibliotheek voor volwassenen: "Vooral om naar het werk te gaan interessant"

Vandaag start de Week van de Mobiliteit en in Genk openen ze de eerste fietsbibliotheek voor volwassenen in Limburg. "De fietsbibliotheken werken goed voor kinderen en nu merkten we dat er ook een vraag kwam van stedelijke diensten en de VDAB voor volwassenen", begint schepen van mobiliteit Karel Kriekemans. "Op die manier kunnen volwassenen op een duurzame manier naar hun werk en blijft het betaalbaar." Een gewone fiets kost 10 euro per maand en een elektrische fiets 15 euro per maand.

De fietsbibliotheek wordt uitgebaat door fietspunt Portvida. Het initiatief startte eigenlijk al in juni. "Momenteel zijn er al 15 fietsen verhuurd, en we hebben nog 10 fietsen voor andere Genkenaren." De fietsen worden voordien gecontroleerd zodat ze wettelijk en technisch in orde zijn. "De inwoners kunnen de fiets voor een periode van een jaar huren. Erna is het aan andere Genkenaren om een fiets te lenen."

(lees verder onder de foto)