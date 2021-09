Genk-supporters vlak voor de eerste Europese poulematch in Wenen: "We moeten de kelen nog wat smeren!"

Isabeau Boonen maakte met haar vriendin donderdagnacht de verplaatsting naar Wenen, een nachtje op de bus met andere supporters, een verplaatsing die georganiseerd werd door supportersclub Blue Tornado. Het zou ook de enige supportersclub zijn die met een bus naar Wenen is gereisd. En als je naar het buitenland gaat, moet je je aanpassen aan de coronarichtlijnen ter plaatse. In Wenen is een gewoon mondmasker niet voldoende. In winkels en horecazaken draag je een FFP2 masker. “Maar verder valt het allemaal best mee met de regels,” zegt Isabeau Boonen. “De wedstrijd zelf is ook een Covid Safe Event. Dus als je in orde bent, kan je binnen en vallen de restricties weg.”

Corona is dus een te overkomen hindernis, maar of Rapid Wien te overwinnen valt, is nog niet zeker. “De Europese tegenstanders van Genk zijn niet van het kaliber van de Champions League, dus winnen moet tot de mogelijkheden behoren. Maar als we vanavond niet zouden winnen, gaat de sfeer in de bus wel wat minder zijn vannacht,” vreest Isabeau. "Maar de wedstrijd moet eerst nog gespeeld worden", voegt ze eraan toe. " En daarvoor moeten ook wij ons eerst nog even opwarmen en de kelen smeren", lacht ze.

