Meer duidelijkheid over uitbreiding coronapas in Brussel: maximaal 3 maanden, controles en sancties vanaf half oktober

De Brusselse regering heeft een eerste wettelijke tekst klaar over de uitbreiding van het Covid Safe Ticket in het Brussels Hoofdstelijk Gewest. Vanaf begin oktober zal je die moeten voorleggen in onder meer zorginstellingen, horeca, sportclubs en bij evenementen. Het wordt een uitzonderlijke maatregel, die maximaal drie maanden mag duren. Vanaf half oktober volgen er controles en sancties.