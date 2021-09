Golden Lifetime Award voor Garry Hagger

De Golden Lifetime Award is een initiatief van de stad Aarschot en was al aan zijn zestiende editie toe. Het gaat om de zogenoemde "Oscars" voor het Nederlandstalige lied. Garry Hagger is de laureaat van dit jaar. Normaal gezien had de zanger van de klassieker "Het Allermooiste" de trofee vorig jaar al moeten krijgen, maar toen ging het evenement niet door wegens corona. "Ik ben verrast dat ik de prijs nu al krijg", zegt een opgetogen Garry Hagger. Zangeres Yvette Ravell kreeg een prijs voor haar hele carrière. Tot slot werd er een postume award uitgereikt aan de overleden Bart Van den Bossche. Die trofee werd in ontvangst genomen door Arno, de zoon van Bart Van den Bossche. "Het is één van de mooiste cadeaus die je als zoon kunt krijgen", zegt een ontroerde Arno. Ik ben blij dat heel veel mensen nog blij en gelukkig worden door de liedjes van mijn vader."