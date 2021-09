Indonesische president moet veel meer doen tegen luchtverontreiniging in Jakarta

"We hopen dat ze hun nederlaag in de rechtbank wijs zullen dragen en hun aandacht zullen richten op het verbeteren van de luchtkwaliteit, en niet op nutteloze dingen, zoals tegen het vonnis in beroep gaan", reageerde een van de advocaten van het burgercollectief. De gouverneur van Jakarta heeft op Twitter in elk geval al aangegeven dat hij inderdaad zal afzien van een beroep en bereid is om het vonnis na te leven.