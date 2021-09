Leider "IS in Grote Sahara" gedood door Franse militairen: "Groot succes in strijd tegen terreur"

IS in de Grote Sahara wordt verantwoordelijk geacht voor de meeste aanslagen in het grensgebied van Mali, Niger en Burkina Faso, bij de armste landen in Afrika. De groep werd in 2015 opgericht door al-Sahrawi, zelf een oud-lid van Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging in de Westelijke Sahara, een gebied dat door Marokko ingelijfd is.



De Fransen voeren vaker aanvallen uit op jihadisten in de regio. In juni werd een jihadist gedood die verantwoordelijk werd gehouden voor de ontvoering van en de moord op twee Franse journalisten in 2013. Eind vorig jaar brachten Franse troepen er een belangrijke terroristenleider om die "een historische figuur binnen de jihadistische beweging in de Sahel" zou zijn.

Het aantal Franse militairen in het gebied wordt de komende tijd wel teruggeschroefd omdat de Franse operatie plaats zal maken voor een internationale troepenmacht.