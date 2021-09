Italië verstrengt coronabeleid: iedereen die gaat werken heeft een coronapas nodig

De bedoeling is om de vaccinatiegraad in Italië op te drijven, vooraleer de herfst en de winter beginnen. Momenteel zijn 75 procent van de volwassen Italianen gevaccineerd. Het gaat om 40,46 miljoen mensen. Alhoewel vaccincatie verplicht is in de zorgsector, zijn er momenteel 728 artsen gechorst omdat ze niet gevaccineerd zijn.