Nieuw ziektebriefje Sihame El Kaouakibi, Wetstraatjournalist De Vadder: "Controlearts sturen is zo simpel niet"

De Vadder kijkt even naar de feiten. "Er is iets heel merkwaardigs aan het statuut van parlementsleden. Zij zijn volksvertegenwoordigers en geen parlementsvertegenwoordigers. Het parlement is niét hun werkgever. Zo is de voorzitter van het parlement één van de gelijken en kan die ook geen bevelen uitdelen. Het parlement kan ook niet tegen een parlementslid zeggen "nu moet je dit of dat doen"."



Dit gegeven schetst het probleem. Wie stuurt er dan een arts om het ziektebriefje te controleren? "Bij gewone werknemers is dat duidelijk: de werkgever. Bij parlementsleden is dat onduidelijk. Moet het volk dan een controlearts sturen? Ja, maar dat moet na een verkiezing gebeuren. Dat is hoe de democratie werkt."