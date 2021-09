Kalmthoutse Heide, Demervallei of Taxandria in 2023 Nationaal Park Vlaanderen? Kandidaturen zijn binnen 

Twee jury's onder leiding van econoom Geert Noels (Nationale Parken) en landschapsexperte Sylvie Van Damme (Landschapsparken) gaan nu beoordelen of de kandidaturen aan alle voorwaarden voldoen. De kandidaten worden daarna begeleid in de opmaak van een sterk masterplan dat in het voorjaar van 2023 moet leiden tot een finale keuze voor 3 bijkomende Nationale Parken en 3 Landschapsparken.