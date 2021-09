Hasseltse Kunstennacht stilt culturele honger: "Eindelijk terug museumbezoekjes zonder tijdsloten." 

“Na een uur hadden we al bijna tweehonderd bezoekers”, glimlacht Veerle Ausloos van Z33. “Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de pandemie dat mensen gewoon weer kunnen binnenlopen zonder tijdslot te reserveren. Het publiek is vandaag heel divers: veel mensen zijn nieuwsgierig en willen zich laten verrassen door het nieuwe gebouw. Ook interessant is dat iedereen een kijkje kan nemen achter de schermen. Volgende week openen we met een nieuw programma van tentoonstellingen, en we lichten vanavond alvast een tipje van de sluier.”