Met een elektrische step met zadel mag je niet zomaar de weg op: nummerplaat en helm zijn vereist

Een step met zadel is een bromfiets

“Het is ingewikkeld”, zegt Stef Willems van VIAS. “Maar het komt erop neer dat een step met zadel in ons land volgens de Europese en Belgische wetgeving beschouwd wordt als een bromfiets klasse A. Dus de enige manier om legaal de weg op te gaan is met nummerplaat en helm. Je kunt volgens de wet dat voertuig op geen enkele manier beschouwen als een step.”

De politie kan je een boete geven wanneer je met zo’n step rondrijdt zonder nummerplaat, of zelfs je step in beslag nemen, waarschuwt Willems. “Het probleem is dat de mensen die steps met zadel aankopen als een step en ze gaan ervan uit dat je er overal mee op de weg mag. Ik heb gemerkt dat de verkopers vaak niet duidelijk aangeven dat je eigenlijk een bromfiets koopt.“

Ook illegale steps te koop

We hebben gezien dat er bijvoorbeeld op bol.com zelfs niet-goedgekeurde modellen te koop staan, vertelt Willems. “Die zijn niet gehomologeerd en daarmee mag je onder geen beding op de openbare weg in België. Er is geen gelijkvormigheidsattest. Dus je kunt geen nummerplaat aanvragen. Je kunt er alleen wat mee rondrijden in je tuin of zo. Maar de verkoper vermeldt dat niet.”

Je kunt bijvoorbeeld ook een zadel kopen en dat zelf op je step monteren, maar ook dat mag niet. “Als je dat zadel dus op je step monteert, mag je ook de openbare weg niet op. Want ook hier ben je in conflict met de Europese regelgeving.”

Bol.com haalt illegale steps offline

Bij Bol.com vallen ze uit de lucht. Ze wisten niet dat die steps illegaal zijn, maar ze nemen meteen maatregelen, vertelt Tamara Vlootman aan "De Inspecteur". “Ons kwaliteitsteam gaat dit onderzoeken. Tot die tijd hebben we de artikelen uit voorzorg offline gehaald. We gaan dan verder bekijken hoe we dat gaan aanpakken, misschien gaan we een duidelijk waarschuwingslabel toevoegen.“

Handelaars zijn gewaarschuwd

"Wij informeren de bedrijven over de correcte wetgeving. Het is allemaal heel complex en we roepen op om de wet te volgen," zegt Annick Roetynck, van LEVA-EU, de beroepsvereniging voor lichte, elektrische voertuigen in Europa.



“Sommige handelaars kennen de wet effectief niet. Anderen beslissen dat ze die niet kennen of laten soms de klant een papier ondertekenen dat ze niet op de openbare weg mogen. Maar wij houden ons hart vast, want als er een ongeval zou gebeuren, dan kunnen ze hun aansprakelijkheid niet ontlopen.”

De wet is verouderd

Roetynck is het helemaal niet eens met de wet. “De wetten zijn lang geleden gemaakt, toen er alleen nog auto’s en bromfietsen bestonden met fossiele brandstoffen, maar niet met nieuwe voertuigen in het achterhoofd. Daarom krijg je eigenaardige toestanden zonder reden, want een step met zadel is grotendeels hetzelfde als een gewone step.”

Daarom hoopt ze dat de wetgeving aangepast wordt: “Wij zijn als sector al 20 jaar bezig en steps maar ook steps-met-zadel of elektrische fietsen-zonder-pedalen spelen een rol in het verduurzamen van de mobiliteit en hebben een groot potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar er is goed nieuws: de Europese Commissie heeft erkend dat de wetgeving verbeterd moet worden en we verwachten dat ze binnen 2 of 3 jaar aangepast zal zijn.”