Leuven wordt dit najaar Trooststad: "Na corona is troost meer dan ooit nodig"

Samen met Leuven gaat de organisatie Reveil met kunstenaars, muzikanten, dichters en vertellers op zoek naar een warmere rouwcultuur van eigen bodem. De beweging spreidde haar vleugels intussen over 1 op de 3 Vlaamse gemeenten en won daarvoor de Vlaamse Cultuurprijs voor immaterieel erfgoed.

Leuven vergeet je niet

Op 1 november organiseert Reveil jaarlijks op meer dan 100 begraafplaatsen ingetogen herdenkingsmomenten met muziek, poëzie, beeld, dans en levensverhalen. Elk jaar neemt één stad daarbij het voortouw. Dit jaar wordt Leuven die ‘Trooststad’ en organiseert samen met Reveil een troostend stadsfestival in de aanloop naar 1 november onder de naam ‘Leuven vergeet je niet.’

“Het wordt opnieuw een intense Allerheiligen”, zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg en begraafplaatsen. “De pandemie van het voorbije jaar heeft een diepe bres geslagen in het rouwproces van zovele mensen. Afscheid nemen was het voorbije jaar nog moeilijker dan het normaal al is. De verplichte afstand en het uitgestelde afscheid hebben bij veel mensen wonden nagelaten. We konden er niet zijn voor elkaar zoals we dat normaal zouden doen: door elkaar nabij te zijn. We zijn tijd die we samen hadden kunnen doorbrengen verloren, kleine momenten, dagelijkse gelukjes die we niet konden delen.”

Het helpt dan om als stad ruimte te maken voor verdriet. Wetenschappelijke studies tonen aan dat erkenning de belangrijkste stap is voor het rouwproces. “We willen met dit Troostfestival een collectieve uiting bieden aan al het onverwerkte gemis van het voorbije jaar”, zegt schepen Bieke Verlinden.

Troostfestival vanaf 15 oktober

Het Troostfestival begint op 15 oktober met verschillende activiteiten verspreid over Leuven die rouw en verlies zichtbaar zullen maken in de stad. Zo is er de Verhalenbank, die van de begraafplaatsen warme verzamelplekken maakt waar je de verhalen kan ontdekken die de wortels van de stad vormen. Muzikanten, schrijvers en dichters trekken naar de Leuvense woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, palliatieve tehuizen enzovoort. Zo wil stad Leuven de inwoners een hart onder de riem steken.

Er is ook een kinderfilm in open lucht over afscheid nemen, verschillende concerten op plaatsen waar mensen het de voorbije maanden hard te verduren kregen, en een heus Soul Repair Café. Daar zet schrijfster Tine Marie Vandamme (Postkantoor 00/00/00), samen met een team van illustratoren, je herinneringen aan een dierbare om in een prachtige tekening, kan je een gratis 1-op-1-sessie boeken met een soul repair singer-songwriter, of kan je bij een kop koffie met een rouwbegeleider herinneringen ophalen over een dierbare.

Pieter Deknudt, oprichter Reveil: “Nog een laagdrempelig project is ‘Boodschap naar de Overkant’. Onder het mom “Wat zou je nog willen zeggen als je nog 1 sms’je (sm-mis-je) mocht sturen naar een overleden dierbare?” kunnen Leuvenaars op de website van Reveil een korte boodschap achterlaten voor een overleden opa, maatje of lief. De boodschappen worden dan in de week voor 1 november geprojecteerd in het Leuvense stadsbeeld.”

De initiatieven worden grotendeels gedragen door Leuvense organisaties en vrijwilligers.

Allerheiligen

Op 1 november klinkt op alle begraafplaatsen tussen 11 en 12 uur ingetogen muziek, gespeeld door lokale Leuvense muzikanten.

‘s Avonds monden de voortrajecten uit in het orgelpunt van Reveil21 Vlaanderen, een ingetogen slotmoment op de Stadsbegraafplaats van Leuven. Op dit herdenkingsmoment komen getuigenissen, muziek, gesprekken en filmpjes samen in het ontroerende decor van de begraafplaats. Lieve Blancquaert verzorgt de presentatie. De volledige line-up wordt later meegegeven, maar omvat (Leuvense) artiesten met (inter)nationale uitstraling.