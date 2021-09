Madam Bakster lanceert na jaar van tegenslagen "Pepwalk", een wandeling rond veerkracht

De Pepwalk is een beleveniswandeling die je aflegt met behulp van je smartphone. Start- en eindpunt is het Albertpark aan het Zuid in Gent en de wandeling neemt je mee door hartje Gent. Laura: "Het is een beleveniswandeling waarbij je als wandelaar wordt uitgedaagd om na te denken over alles wat veerkracht is. Ik ben er ook van overtuigd dat je veerkracht kan trainen."

Je wordt als wandelaar van stop tot stop begeleid en bij elke stop is er een ludieke opdracht of een weetje of iets dat je moet doen in je bubbel. "Want het is leuker om het met verschillende mensen of familie te doen. En zo ben je op het einde van de wandeling een beetje veerkrachtiger dan ervoor", verduidelijkt Laura.