Merendeel kandidaten Nationaal Park komen uit provincie Antwerpen: "Label staat voor kwaliteit Antwerpse natuur" 

“Het is voor de provincie belangrijk dat we de natuur en de belevingswaarde kunnen blijven versterken”, vertelt Jan De Haes van de provincie. “Een Nationaal Park of een Landschapspark, dat zijn labels die staan voor de bestaande en toekomstige kwaliteiten. Onze provincie heeft veel kwaliteiten. We hopen één of meerdere titels te pakken te krijgen.”