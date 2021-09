Voormalig huis van tot levenslang veroordeelde Mexicaanse drugsbaron "El Chapo" verloot tijdens Nationale Loterij

De overheid schat het huis, in een rustige wijk in Culiacán met de in dit geval opvallende naam La Libertad ("De Vrijheid"), op zo'n 155.000 euro. Hoewel iedereen in Mexico weet wie El Chapo is en het de eerste keer is dat er een huis wordt verloot, werd er gisteren en de dagen voor de loterij weinig aandacht aan de vroegere eigenaar van het huis geschonken. Op de website van INDEP, het Mexicaanse instituut dat gestolen goederen aan de bevolking teruggeeft, werd het enkel omschreven als "huis in Culiacán".

Er ging daarentegen meer aandacht naar een ander huis dat ook verloot werd, een veel duurder huis in Mexico-Stad. En ook een privébox in het Aztekenstadion die verloot werd, trok meer aandacht. In het stadion, met 95.000 toeschouwers een van de grootste ter wereld, speelt voetblaclub Club América zijn thuismatchen.

De opbrengst van de Nationale Loterij gaat naar het Mexicaanse olympische team.