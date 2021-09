Minister van Gezondheid reageert op vaccintweet van Nicki Minaj: "Geen bijwerkingen van impotentie gerapporteerd"

De rapper werd met haar tweets meteen een van de gespreksonderwerpen en haalde kranten en nieuwssites. In Trinidad en Tobogo, in de Caraïben, werd prompt een onderzoek gestart en blijkt dat bij nog geen enkele patiënt gelijkaardige bijwerkingen - impotentie - werden gerapporteerd. "Hier niet en voor zover we weten ook niet in de rest van de wereld", aldus de minister van Gezondheid.