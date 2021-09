Mondmasker of niet? Coronapas of niet? En wie beslist daarover? Dit ligt op tafel van het Overlegcomité

Allicht zal het Overlegcomité beslissen om de coronapas in te voeren in discotheken en nachtclubs in heel het land. Die sector is al die maanden noodgedwongen gesloten moeten blijven wegens te risicovol voor besmettingen. Een goede ventilatie - ideaal tegen het coronavirus - is hier moeilijk, want dan krijg je te maken met geluidsoverlast tijdens de nachtelijke uren. Het Covid Safe Ticket kan hier een deel van de oplossing zijn.

Voor de rest is zo'n coronapas regionale materie. Vandaar de beslissing van Brussel om die meer algemeen in te voeren in het Hoofdstedelijk Gewest.