Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag stapt op na motie van afkeuring over Afghanistan

Kaag zal niet terugtreden als leider van D66. De links-liberale partij D66 was in maart de grote winnaar van de parlementsverkiezingen, een zege die in grote mate te danken was aan Sigrid Kaag. Een half jaar na de parlementsverkiezingen heeft Nederland echter nog altijd geen nieuwe regering. Kaag was minister van Buitenlandse Zaken in de ontslagnemende regering van Mark Rutte.