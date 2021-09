Nieuwste identiteitskaarten vaak onleesbaar, software-update moet probleem oplossen

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is op de hoogte van de moeilijkheden, maar zegt dat er een eenvoudige oplossing is voor het euvel. Organisaties die de nieuwe identiteitskaarten willen uitlezen moeten een software update voor hun kaartlezer uitvoeren via de website eid.belgium.be.

"Wij hebben ruim op voorhand over de nieuwe chips in de identiteitskaart gecommuniceerd", zegt Koen Schuyten van de FOD Binnenlandse Zaken. "We hebben ook een website ontwikkeld voor softwareontwikkelaars en organisaties die toepassingen voor de elektronische identiteitskaart maken, met alle technische details. Het komt er eigenlijk op neer dat zij gewoon hun software moeten updaten en dan kunnen zij die kaarten wel gewoon uitlezen."