Nog altijd vrijwilligers te kort voor WK tijdrijden

Het wereldkampioenschap wielrennen wordt georganiseerd in Vlaanderen en start zaterdag. Voor de tijdritten is dat een traject tussen Knokke-Heist en Brugge, voor de wegritten tussen Antwerpen en Leuven. Daarvoor schreven zich al 4.000 mensen in als vrijwilliger. "Je hebt helaas altijd mensen die afhaken", zegt organisator Christope Impens. "Plots kunnen mensen zich niet meer vrijmaken of zeggen ze dat een bepaalde taak hen niet ligt. Het is niet abnormaal dat mensen afvallen eens je ze begint in te plannen en te briefen."