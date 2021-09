Ook rechters met openbaar vervoer naar Leuven

Het gerecht werkt gewoon door in Leuven tijdens het WK. Donderdag 23 en vrijdag 24 september is het onmogelijk om met de wagen tot aan het gerechtsgebouw in het centrum van Leuven te geraken.

Persrechter Annemie van Roy roept alle partijen op om met trein, bus, fiets of te voet naar het gerechtsgebouw te komen. "Wie uitstel vraagt omdat hij of zij er echt niet geraakt, kan dat krijgen. Maar we werken gewoon door, veel mensen wachten op hun rechtszaak. De maatregelen gelden trouwens ook voor alle rechters, griffie- en gerechtspersoneel."