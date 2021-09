Parket Limburg start onderzoek naar bedrijven achter Pukkelpop

De onregelmatigen gaan onder meer over geld dat volgens de wet enkel mag gebruikt worden voor een sociaal doel. Het belangrijkste bedrijf achter Pukkelpop - The Factory - is een tijd geleden namelijk veranderd van een vzw met sociaal doel naar een commerciële bvba. Volgens de wet mag het geld dat de vzw eerder verdiende ook door de bvba enkel gebruikt worden voor dat sociaal doel. Het ging om 7.7 miljoen euro, maar dat bedrag is de voorbije jaren gezakt naar zo'n 4 miljoen. 't Scheldt insinueerde in een artikel dat een deel daarvan gebruikt zou zijn om coronaverlies te dekken. Daarnaast zijn er ook vragen over een lening van bijna 300.000 euro aan de bvba Gigs Entertainment, waar dezelfde 4 aandeelhouders als The Factory achter zitten. Allemaal zaken dus die het parket zal onderzoeken.