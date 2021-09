Plan B aflevering #55: De Vlaamse partij N-VA is twintig jaar oud, wat is het bilan? 

De N-VA startte tijdens de gezinsdag in Plopsaland de festiviteiten op naar aanleiding van haar 20e verjaardag. Op 15 september 2001 – en dat is deze week exact 20 jaar geleden – hield de Volksunie een referendum bij 9.000 leden over de toekomst van haar partij. Drie groepen boden zich aan: de groep “Niet Splitsen” met Johan Sauwens, “de Toekomstgroep”, met onder anderen de Vlaamse ministers van de Volksunie Bert Anciaux en Paul Van Grembergen, én de groep “Vlaams Nationaal”, onder leiding van Geert Bourgeois. Die laatste groep haalde het met iets meer dan 47% van de stemmen. Maar omdat de afspraak was dat de naam Volksunie zou verdwijnen, tenzij een van de erfgenamen meer dan de helft van alle stemmen haalde, wat dus niet het geval was, kreeg op 13 oktober 2001 – en dat is de eigenlijke verjaardag – de nieuwe partij de naam “Nieuw-Vlaamse Alliantie”, of afgekort, de N-VA.

Wat is het bilan van die twintig jaar? Wat heeft die jonge partij in haar bestaan al bereikt? Dat vraagt Alain Gerlache (RTBF) aan Ivan De vadder (VRT NWS).