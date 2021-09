Polen veroordeeld voor het discrimineren van lesbische moeder

De vrouw was gescheiden van haar man in 2005 en heeft intussen een relatie met een vrouw. Ze had tijdens het scheidingsproces het hoederecht gekregen over haar vier kinderen, maar dat heeft de Poolse rechter haar opnieuw afgenomen. Dat gebeurde na een evaluatie waarin de rechtbank de moeder had gevraagd of ze homoseksueel is en seksuele betrekkingen heeft met haar nieuwe partner.