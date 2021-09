Politiezone Regio Tielt stelt vernieuwd verkeerspark voor: "Met realistische spoorwegovergang"

Zo'n verkeerspark is niet alleen nuttig voor kinderen en jongeren in het verkeer. "Ook ouders kunnen een opfrissing van alle regels gebruiken", zegt korpschef Claude Vandepitte. "We hopen dat de kinderen die een dag hebben doorgebracht op dat verkeerspark, hun kennis meenemen naar huis. Dan kunnen ze hun ouders misschien eens op de vingers tikken als zij iets verkeerd doen in het verkeer."