Sjoemelsoftware Volkswagen: grootschalig proces van start tegen ex-toplui

In 2015 kwam de grootschalige fraude bij Volkswagen aan het licht. In vervuilende dieselwagens was software geïmplementeerd die ervoor zorgde dat de wagens bij officiële testen minder schadelijke stoffen leken uit te stoten dan in werkelijkheid het geval was. Zo'n 9 miljoen auto's in Europa en de Verenigde Staten zouden met die software zijn uitgerust.