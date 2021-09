Tienen surft meer op WK koorts en organiseert eerste Tiense kampioenschap tijdrijden

In principe was er dit jaar geen autoloze zondag voorzien in Tienen, maar de Fietsersbond dacht daar anders over. In overleg met het stadsbestuur kon de organisatie toch een deel van de binnenstad verkeersvrij maken. “Op zondag 19 september, de dag van het echte WK tijdrijden, organiseren we het eerste Tiense Kampioenschap tijdrijden”, vertelt Guido Laermans van de Fietsersbond . “Het moet natuurlijk vooral een leuke dag worden maar er mag toch ook wat competitiveit in zitten."

Het parcours gaat ondermeer langs de Waaiberg. En dat is niet toevallig zegt John Vankeijenberg: "De hectische en onveilige verkeerssituatie daar is voor vele fietsers al langer een doorn in het oog. Als Fietsersbond vragen we al langer om hier een schoolstraat in te richten. Op langere termijn hopen we dat de verkeerscirculatie en inrichting hier wordt herbekeken zodat het voor de vele voetgangers en fietsers veiliger wordt”.

Naast de Waaibergstraat maken ook de Veldbornstraat, de Alexianenweg, een deel van de Academiestraat en het onderste deel van de Gilainstraat deel uit van het verkeersvrije parcours. Tussen 13u30 en 18 uur zal er geen verkeer mogelijk zijn.

De wedstrijden starten zondagnamiddag vana 14 uur en er wordt in verschillende categoriën gereden.“We voorzien wedstrijden voor dames, heren en kinderen en dat op zowat alle mogelijke fietsen: stadsfietsen, racefietsen en cargofietsen. Er komt ook een estafettereeks, waar ploegen van drie personen het tegen elkaar opnemen. En vanaf 16 uur kan je het WK tijdrijden volgen op een groot scherm.