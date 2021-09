Uitbater nachtwinkel uit Etterbeek was drughandelaar

De recherche van de lokale politie van de zone Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) was een onderzoek gestart nadat de interventiedienst informatie had gekregen over de mogelijke verkoop van drugs in een nachtwinkel in de Jachtwijk in Etterbeek. Tijdens een observatie werden hun vermoedens bevestigd. De onderzoeksrechter gaf daarop het bevel de winkel binnen te vallen.

De uitbater en zijn vriendin werden opgepakt en ook hun woning werd doorzocht. De politie trof in totaal 276 gram marihuana, 33 gram hasj, een tiental gram cocaïne, een vuurwapen met munitie en 39.330 euro cash geld aan. De verdachte bekende de verkoop van verdovende middelen en werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld. Hij werd na verhoor vrijgelaten in afwachting van het verdere verloop van het onderzoek.