Van Quickenborne wil 15 detentiehuizen openen voor eind van deze legislatuur

Eén van de gedetineerden van het PLC in Ruiselede is blij met zijn verblijf in Ruiselede. “Ik vergelijk het met een internaat voor grote mensen”, vertelde hij aan de minister tijdens zijn werkbezoek. “Er blijft wel een nultolerantie wat drank- en drugsmisbruik betreft en het gebruik van geweld. Maar je voelt je hier wel meer mens. Ik heb ook in de gevangenis gezeten van Brugge, daar zit je 23 van de 24 uur per dag in je cel als je niet werkt. Hier kan je opleidingen volgen, worden activiteiten en optredens georganiseerd, kan je sporten, crea-ateliers volgen. Het is zelfs mogelijk om je rijbewijs opnieuw af te leggen. Je staat hier veel dichter bij de wereld buiten de tralies”, getuigde de man die hoopt eind 2021 op vrije voeten te komen.