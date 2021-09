Verbolgen reacties van EU en Frankrijk op nieuwe alliantie tussen VS, VK en Australië: "Spel wordt nu bruusker gespeeld"

Dat de bestaande banden worden verstevigd, heeft natuurlijk alles te maken met een geopolitieke context die in volle evolutie is: China wordt in Oost-Azië steeds invloedrijker.

"Dat begint bij een economische invloed, maar vertaalt zich uiteindelijk ook in een militaire expansie", zegt Mattelaer. "Alle landen in de regio zijn daar toch wel onrustig over: Australië bevindt natuurlijk in die regio en weet dat het wel op de VS kan rekenen, maar wenst die relatie toch te verstevigen. Het VK, dat de EU heeft verlaten, wil weer wereldwijd actief zijn en ziet hier een speerpunt om de Britse aanwezigheid in Oost-Azië op te bouwen. En de VS weet dat het zijn bondgenoten nodig heeft. Australië is een bondgenoot die aan belang wint in die regio."