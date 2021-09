Verticale windmolen moet sportdomein Kiewit in Hasselt mee klimaatneutraal maken

Maar na de zonne-energie wil het stadsbestuur ook de mogelijkheden van windenergie aantonen, hoewel particuliere toepassingen nog in hun kinderschoenen staan. "Waar zeker toekomst in zit, is het aansluiten van een hele wijk op een windmolen om die energieneutraal te maken. Lokale productie kan zo volledig lokaal verbruikt worden. De manier waarop we onze verticale windmolen gaan inschakelen bij de energiehuishouding van het sportpark vormt daar een mooi voorbeeld van”, aldus schepen Venken.