Viaduct op A12 in Wilrijk krijgt klimplanten langs zijkanten: "Mooi en goed voor de luchtkwaliteit"

Het viaduct op de A12 in Wilrijk zal er over enkele weken een pak groener uitzien. Vandaag brengt de stad Antwerpen er metalen roosters aan op de zijkanten van de hellingen, waarlangs klimplanten omhoog kunnen groeien. De stad haalde het idee van gelijkaardige "hanging gardens" aan autostrades en viaducten in het buitenland.