Overheid waarschuwt voor frauduleuze websites die via valse PLF's persoonlijke gegevens proberen stelen

Wie na een verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland naar België terugkeert, moet een PLF invullen. Dat formulier is enkel via een officiële website te verkrijgen. Er zijn geen kosten aan verbonden en de verzamelde gegevens zijn vertrouwelijk en worden volgens de FOD binnen 28 dagen vernietigd.



Volksgezondheid maakt zich sterk dat nepwebsites zo snel mogelijk offline worden gehaald. "Er is een klacht ingediend en die is in handen van Justitie", luidt het.